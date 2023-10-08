В этом году факультет ординатуры Рижского университета имени Паула Страдыня (RSU) окончили 149 учащихся. Педиатры, дерматологи и другие врачи 47 различных специальностей начинают свой путь в мире здравоохранения.

Выпускников RSU приветствовали министр здравоохранения Хосам Абу Мери, ректор университета и другие официальные лица.

Ректор RSU Айгарс Петерсонс, обращаясь к молодым врачам-ординаторам на выпускном, подчеркнул: "Сегодня мы приветствуем специалистов, которые в основном вынесли на своих плечах кризис пандемии— их самоотверженный труд в зонах риска останется неоценимым — спасибо за это! Как сказал Гиппократ, "Vita brevis, ars longa" — о краткости жизни в отличие от вечности искусства. Каждая специальность, на которую поступают хорошо подготовленные дополнительные силы, важна для латвийского здравоохранения".

В зависимости от специальности после получения шестилетнего медицинского образования врачи-ординаторы должны учиться по выбранной основной специальности от трех до шести лет.

За последние годы больше всего увеличилось количество выпускников по специальности семейный врач — если пару лет назад их было 16, то в этом году — 22 молодых врача.

Среди выпускников RSU этой осенью больше, чем в предыдущие годы, также представлены врачи-психиатры и детские психиатры (13), дерматологи, венерологи (7), гинекологи, акушеры (6), а также педиатры (6).

В последние годы Рижский университет имени Страдыня целенаправленно развивает сотрудничество с региональными медицинскими учреждениями. Примерно 30% выпускников этого года уже во время ординатуры работали в каком-либо региональном медицинском учреждении.

RSU — ведущее высшее медицинское учреждение Латвии, которое также ежегодно выпускает наибольшее количество полноценных врачей. По окончании обучения врачи-ординаторы получают диплом об окончании программы ординатуры по медицине и полученной конкретной специализации и квалификации.

Учебные программы резидентуры RSU возглавляют ведущие специалисты в каждой отрасли Латвии. Программы включают как практическое обучение, так и моделирование. Неотъемлемой частью программы являются исследования.

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