Компания Rīgas meži просит рижан и гостей города не посещать рижские парки и Межапарк, в том числе детские площадки, поскольку ущерб, причиненный ураганом столице Латвии, значителен.

В воскресенье, 8 октября, на территориях парков активно ведутся работы по устранению урагана.

Как сообщили порталу Delfi в Rīgas Meži, в садах и парках Риги, которые обслуживает компания, а также в Межапарке, ураган повалил несколько десятков деревьев. Зафиксировано и множество сломанных веток деревьев.

Утром в воскресенье сотрудники компании приступили к расчистке парковых дорожек и других территорий от упавших деревьев.

В Rīgas meži отмечают, что оценить общий ущерб от урагана и выявить повреждения планируют в начале следующей недели.

Ниже - последствия разрушительного урагана в ночь на 8 октября в Верманском саду, на Эспланаде и на Бастейкалнс.





Как сообщалось, Государственная пожарно-спасательная служба за последние сутки выезжала на 660 вызовов для устранения ущерба, причиненного сильным ветром. В большинстве случаев спасатели убирали поваленные ветром деревья.

Компания АS "Sadales tīkls" сообщает, что на утро 8 октября без электричества остались около 18 000 клиентов предприятия по всей Латвии.

По информации очевидца портала Delfi, около полуночи спасатели работали в Кенгарагсе, где из-под упавшего дерева освободили автомобиль. "Владельцу бусика не повезло - 50-летняя береза, не выдержав силы ветра, упала на крышу фургона", - пишел очевидец.

8 октября по Латвии действует желтое предупреждение о сильном ветре, сообщает Латвийский Центр среды геологии и метеорологии.

Рижская дума сообщает в соцсетях, что ущерб от урагана особенно значителен на Большом кладбище, где много сломанных ветром деревьев и ветвей. На данный момент въезды на территорию кладбища оцеплены. В целях безопасности жителей просят соблюдать ограничения и не посещать могилы.

8 октября в Латвии сохранится ненастная погода. Дождь ожидается преимущественно в западных и центральных регионах, местами в Курземе он может быть сильным и сопровождаться грозовыми разрядами.

Порывы западного, северо-западного ветра достигают 18-23 метра в секунду, в прибрежных районах - 25-30 метров в секунду.

Температура воздуха днем - от +3 до +8 градусов, в прибрежных районах - до плюс 11 градусов.

В Риге в воскресенье будет пасмурно, пройдет кратковременный дождь. Будет сильный северо-западный, западный ветер порывами до 25-27 метров в секунду. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.

Viesturdārzs pamatīgi papostīts :( Foto tikai maza daļa. pic.twitter.com/j3LDAktR4g — Edgars Pastars (@E_Pastars) October 8, 2023

Kā tādu sērkociņu.

Šī bija traka nakts. pic.twitter.com/4Ar8sKgPtp — Ilmārs Punka (@IlmarsPunka) October 8, 2023

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