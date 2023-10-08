Одну латвийскую семью приятно удивил президент Эдгар Ринкевич, который специально остановился на своем лимузине на обочине дороги, чтобы поздороваться с ними.

"Никто больше так не сделал бы", — выразила свое мнение семья, приветствовавшая президента с латвийским флагом на обочине улицы.

Видеозапись этого эпизода быстро стала популярной в интернете.

Запись опубликована в социальных сетях 6 октября, а сам эпизод произошел на неделю раньше — 29 сентября, когда Ринкевич был в прямом эфире на Radio SWH. После трансляции одна семья решила поприветствовать президента с латвийским флагом возле здания Radio SWH на Ганибу дамбис.

Когда президентский лимузин BMW выехал со двора Radio SWH в сторону Ганибу дамбис, он внезапно остановился у стоявшей на обочине улицы небольшой группы людей. Члены семьи были приятно удивлены таким поворотом событий.

Эдгар Ринкевич вышел из лимузина под бдительным оком охраны и поприветствовал каждого из членов семьи. Президент спросил девочку Патрисию, сколько ей лет, на что та ответила: "Пять!" А глава семьи сообщил главе государства, что работает в соседнем автосервисе и ремонтирует автомобили той же марки, что и лимузин президента, — BMW.





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