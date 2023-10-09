На прошлой неделе заявление об уходе подала государственный секретарь Министерства образования и науки. Таким образом, менее чем за год министерство покинули все ведущие госслужащие, сообщает передача Латвийского телевидения de facto.

О причинах своего ухода никто из них не говорит. В марте госсекретарь министерства Лига Леиня была переведена на вакантную на тот момент должность руководителя Агентства международных молодежных программ, а заместитель госсекретаря Эдгар Северс, курирующий спортивный сектор, был переведен в одну из структур Министерства внутренних дел.

Летом ушли заместитель государственного секретаря по вопросам высшего образования и науки Дмитрий Степанов и заместитель госсекретаря по административным вопросам Гинта Озола, а с ноября должность покинет и новый госсекретарь Санта Шмидлере.

"Я не знаю, что она вам сказала, но обоснованием ее ухода была слишком большая нагрузка, и сейчас это действительно так, не буду отрицать. С учетом списка несделанной работы, что тянется уже два года, сейчас я требую результатов, и это тяжелый труд", — сказала министр образования Анда Чакша.

По неофициальной информации, уход чиновников может быть вызван отношением к ним советника министра Райвиса Бергса, который признает, что порой мог высказаться резко, однако отрицает, что вынуждал кого-то уходить.

Министр образования уверена, что ей удастся создать новую, высокомотивированную команду работников и произошедшее не помешает достижению целей реформы образования.

На вопрос о том, нельзя ли было добиться этих целей с прежним коллективом, Чакша ответила: "Я всегда готова работать с разными людьми, каждый из которых имеет свои сильные стороны. Очень важно иметь в команде людей, которые дополняют друг друга в различных вопросах". Хотя Чакша утверждает, что уход сотрудников — их выбор, следует отметить, что в то время, когда она была министром здравоохранения, также произошла небольшая ротация ведущих сотрудников, включая трех госсекретарей. "Я не боюсь менять людей, и для меня важно добиваться результата. А также создать хороший внутренний климат и культуру работы и взаимодействия друг с другом", — сказала министр.

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