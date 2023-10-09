С лета 2022 года уровень симпатии жителей Латвии к России продолжает снижаться. Этим летом лишь 14% респондентов признали, что положительно относятся к России, свидетельствуют результаты опроса SKDS.

В 2022 году России симпатизировали 20% опрошенных, два года назад их было 48%. Негативное отношение к России выражали в 2020 году лишь 37% респондентов, в 2023 году — 73% опрошенных.

В то же время уровень симпатии жителей Латвии к Европейскому союзу (ЕС) в этом году установил новый рекорд — к ЕС хорошо относятся 75% опрошенных по сравнению с 66% в 2022 году. Негативное отношение к ЕС в этом году выразили лишь 16% опрошенных.

У США за год поддержка уменьшилась на 1% — в этом году она составила лишь 50%, в то время как в 2022 году поддержку Соединенным штатам выразил 51% жителей Латвии. В свою очередь, 36% респондентов заявили, что относятся к США негативно.

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