Цель нападения боевиков ХАМАС и "Исламского джихада" на Израиль заключается в убийстве мирных жителей. Это беспрецедентная атака на страну, заявила в интервью порталу Delfi посол Израиля в Латвии Шарон Раппапорт-Палги.

"Я надеюсь, люди понимают, что цель этого нападения — убийство мирных жителей. У нас более ста человек были взяты в заложники. Среди них дети, старики. Более семисот убитых и двух тысяч раненых, это беспрецедентно", — сказала Раппапорт-Палги.

Израиль начал мобилизацию, и власти страны разослали находящимся как внутри страны, так и за рубежом резервистам письма с призывом вернуться и встать на защиту государства. Информации о том, сколько таких резервистов может находиться в Латвии, у израильского посольства нет.

Без крова над головой и личных вещей остались жители близлежащих к сектору Газа районов, заявила Раппапорт-Палги. "Дома людей разрушены, их имущество — разворовано. Семьи были разделены, особенно в общинах, живущих вблизи сектора Газа. Что нам действительно нужно, так это еда и вода, вещи для детей", — заявила Раппапорт-Палги. По словам посла, некоторые сообщества в Израиле открыли счета для сбора средств, которые потом будут использованы на восстановление разрушенных регионов.

Отвечая на вопрос Delfi о том, могут ли неравнодушные латвийцы как-то помочь пострадавшим (например, принести гуманитарную помощь в посольство Израиля в Риге), Раппапорт-Палги заявила, что пока такой возможности нет. "Я верю, что это будет возможно, нам еще нужно это организовать и посмотреть, как именно мы сможем этим управлять. Как только это будет возможно, мы опубликуем соответствующую информацию", — отметила она.

Для Израиля важна и виртуальная поддержка, заявила посол. "Очень важно публиковать сообщения о поддержке в соцсетях", — полагает Раппапорт-Палги.

Посольство Израиля в Латвии готово оказать помощь латвийцам, чьи близкие находятся в зоне конфликта. "Если люди обеспокоены или хотят связаться со своими родственниками, они могут обратиться к нам, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь", — подчеркнула Раппапорт-Палги.

Ранее посол Латвии в Израиле Айварс Гроза заявил, что за консульской помощью в латвийское диппредставительство обратились 65 граждан Латвии.

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