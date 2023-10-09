В понедельник группа депутатов Сейма в поддержку Палестинского национального совета приняла заявление об осуждении нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС и о приостановке деятельности группы. Об этом в сети "Х" (бывший Twitter) сообщила депутат, член группы Скайдрите Абрама ("Прогрессивные").

Ранее секретарь Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список") призвал депутатова выразить четкую позицию и немедленно выйти из группы в поддержку Палестинского национального совета. В Президиум Сейма поступило заявление двух членов фракции "Нового Единства" — — Эдмунда Юревицы и Анны Ранцане — о выходе из группы.

Таким образом в группе оказались только депутаты от "Прогрессивных" — Скайдрите Абрама, Андрис Шуваев, Атис Швинка и Эдгарс Зелдерис.

В заявлении группы депутатов говорится, что она решительно и категорически осуждает нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль, которое "уже привело к трагическим последствиям и многочисленным жертвам среди мирного населения" по обе стороны конфликта". В заявлении говорится, что такое нападение противоречит мирным усилиям по поиску политического решения конфликта.

Группа депутатов призывает Палестинский национальный совет, выступающий за мирное решение конфликта в соответствии с международным правом и параметрами, еще раз четко выразить свою позицию, осудив преступные и насильственные действия террористической группировки ХАМАС.

Депутаты призывают к немедленному прекращению насилия. "Важно деэскалировать ситуацию и вернуться к поиску взаимоприемлемого мирного решения в соответствии с международным правом и параметрами", — говорится в заявлении.

В то же время группа объявила, что приостановит свою деятельность до тех пор, пока Палестинский национальный совет не выразит четкого осуждения атак террористической группировки ХАМАС на Израиль.

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