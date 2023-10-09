Министерство иностранных дел (МИД) сейчас находится на связи с авиакомпанией "airBaltic" в поисках решений, которые позволят доставить из Израиля в Латвию латвийских подданных, сообщили в министерстве.

МИД также выясняет, какие рейсы, организованные другими странами Евросоюза, могут позволить латвийцам выехать из Израиля, подчеркивают представители министерства.

До сих пор подданные Латвии обращались в посольство и министерство, чтобы получить консультацию в основном о доступности авиарейсов или организации эвакуационного рейса. Воздушное пространство Израиля до сих пор не закрыто для международного авиасообщения, однако несколько авиакомпаний, в том числе "airBaltic", предпочитают сейчас не выполнять авиарейсы. В то же время по-прежнему возможны полеты на отдельных авиалиниях.

Согласно опубликованным УДГМ данным, в Израиле более 5000 подданных Латвии, большинство из которых являются лицами с двойным латвийско-израильским гражданством. В консульском регистре в начале конфликта было зарегистрировано одно лицо. После размещения информации в социальных сетях латвийские подданные стали более активно регистрироваться в консульском регистре и связываться с посольством и консульским департаментом по телефону для чрезвычайных ситуаций (+371 26 33 77 11).

Сейчас МИД располагает информацией о примерно 100 подданных Латвии, которые находятся в Израиле.

Комментируя работу посольства, МИД отметил, что персонал посольства в безопасности и учитывает рекомендации по безопасности, выданные местными властями. В понедельник сотрудники посольства в полном составе работают в посольстве, сообщают представители ведомства.

Как сообщалось ранее, в субботу утром террористы ХАМАС и группировки "Исламского джихада" начали вторжение в Израиль, в ходе которого были убиты не менее 700 израильтян. Среди жертв абсолютное большинство — гражданские лица, и только 44 — военнослужащие.

Палестинские террористы заявили, что также захватили более 130 заложников, доставленных в сектор Газа. Среди них как военные, так и гражданские лица, в том числе женщины, дети и пожилые люди.

Ранее израильские власти сообщали, что на территории страны к настоящему моменту ликвидировано 400 боевиков, несколько десятков взяты в плен.

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