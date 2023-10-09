В начале учебного года в Мурьянской спортивной гимназии четверо старшеклассников проявляли эмоциональное и физическое насилие к 14-летней ученице, в связи с этим Государственная полиция инициировала несколько дел об административных правонарушениях, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Как стало известно LTV, в сентябре Северного участка Пиериги Рижского регионального управления Государственной полиции в период с 3 по 5 сентября были возбуждены четыре дела об административных правонарушениях в связи с эмоциональным и физическим насилием в отношении ученицы Мурьянской спортивной гимназии 2009 года рождения.

Виновники всех четырех правонарушений — юные спортсмены-саночники, трое из них родились в 2005 году, а один — в 2007 году. LTV неофициально выяснило, что систематическое насилие в отношении одной новенькой в начале учебного года было своего рода "инициацией".

На время выяснения обстоятельств Латвийская федерация санного спорта отстранила юных спортсменов от участия в сборных. "В настоящее время это санкции, направленные федерацией против причастных к этому лиц", — заявил генеральный секретарь федерации Кристапс Мауриньш. Пока федерация не планирует предпринимать радикальных шагов, а спортсмены, находящиеся под присмотром полиции, скорее всего, вернутся в активный оборот.

В интервью LTV директор Мурьянской спортивной гимназии Сергей Чеверс признал, что случаи агрессивного поведения со стороны сверстников — не новая ситуация для учебного заведения, и он рад, что о таких вещах начали говорить. "Это сигнал о том, что дела, которые происходя годами, мы и вся администрация (гимназии) больше не хотим допускать. Во-вторых, я не хочу заметать это под ковер и говорить, что все в порядке", сказал Чеверс. Директор добавил, что семь или десять лет назад инициации были гораздо более жестокими.

После этого инцидента дискуссии о безопасной среде для учащихся Мурьянской спортивной гимназии станут еще более активными. Директор Чеверс также осознает, что серьезные реформы неизбежны, но ликвидация, по его мнению, будет поспешным шагом.

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