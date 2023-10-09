Продолжая расширение службы государственной обороны (фактически — воинского призыва) важно сохранять ее привлекательность в глазах молодежи и эффективность для военного обучения граждан Латвии, заявил на встрече с министром обороны Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В ходе встречи президент заслушал предоставленную министром обороны информацию об обозначенных приоритетах и поставленных целях в сфере обороны и безопасности страны.

"Сейм выразил полную поддержку концепции государственной обороны Латвии, что заставляет с большой ответственностью работать над внедрением в жизнь поставленных в концепции задач. Целенаправленная работа и эффективное расходование средств важны для наших оборонных и сдерживающих способностей и для уверенности общества в нашей безопасности. Продолжая расширение службы государственной обороны, важно сохранять ее привлекательность в глазах молодежи и эффективность для военного обучения граждан Латвии. Высокая готовность вооруженных сил Латвии, необходимые запасы, присутствие союзников и совместные действия НАТО являются основой безопасности Латвии и региона", — заявил Ринкевич.

При этом Ринкевич выразил поддержку введению учебного предмета по Службе госбороны в запланированное время, а именно с 1 сентября 2024 года.

Должностные лица обсудили дальнейшую военную поддержку Латвией Украины в ее борьбе с российской агрессией. Кроме того, в беседе была выражена поддержка Израилю. Президент заслушал предоставленную министром обороны информацию об условиях службы латвийских военнослужащих, которые сейчас участвуют в международной миссии Организации Объединенных Наций в Израиле и операции в Ливане.

В ходе встречи стороны также обсудили прогресс в развитии потенциала противовоздушной обороны и вопросы предстоящего совещания министров обороны стран НАТО.

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