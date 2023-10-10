Уровень зарегистрированной безработицы в конце сентября составил в Латвии 5,3% от численности экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, обнародованная Государственным агентством занятости (ГАЗ).

К концу сентября 2023 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 47 415 безработных, что на 1680 человек меньше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 49 095 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце сентября по-прежнему был в Рижском регионе — 4,2% от числа экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень сохранился в Латгальском регионе — 10,7%, который, однако, также снизился на 0,2 процентных пункта.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился на 0,3 процентного пункта, составив в конце месяца 5,2% от численности экономически активного населения, а в Земгале и Видземе уровень зарегистрированной безработицы сократился на 0,1 процентного пункта и в конце месяца составил соответственно 4,9% и 5,3%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился на 0,1 процентного пункта, составив в конце месяца 4,3% от экономически активного населения.

В конце прошлого года уровень зарегистрированной в Латвии безработицы составил 6,1% от численности экономически активного населения.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram