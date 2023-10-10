Латвия должна осознать последствия советской оккупации, подсчитать нанесенный этим историческим этапом ущерб и подать иск в международный суд заявил в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv историк, ведущий научный сотрудник Видземской высшей школы, доктор исторических наук, глава Комиссии по подсчету убытков от советской оккупации Гатис Круминьш.

Завершить исследования и прийти к каким-то выводам можно за пять лет, считает Круминьш: "Мы не можем гарантировать, что сделаем все. Но главные вещи мы понять сможем. Мы сможем подсчитать убытки и перевести их в современный денежный эквивалент".

Историк пояснил, что, например, по уровню ВВП разница с Финляндией до оккупации составляла около 10%, в то время как сейчас она изменилась в разы. Метод сравнения, чтобы понять, в каком положении находилась бы Латвия, не будь советской оккупации, по словам Круминьша, достаточно простой:

"Нужно взять три похожие страны. Это однозначно Финляндия, а также Дания и Австрия. Сравнительно маленькие государства. Два из них сильно пострадали от Второй мировой войны — это Австрия и Финляндия. Это страны, которые были похожи с точки зрения экономической ситуации. Поэтому мы и можем допускать, что у нас мог быть сценарий развития Финляндии", — говорит Круминьш.

Если бы Латвия не была оккупирована, считает историк, Латвия была бы в намного лучшем положении, чем сейчас. Например, говорит он, если посмотреть на уровень образования, то в эту сферу Латвийская республика вкладывала огромные средства.

При этом он признал, что большая часть латвийской экономики контролировалась из Москвы. По его словам, можно согласиться, что некоторые проекты, например, строительство фабрик или дорожной сети, финансировались из центральных министерств. "Но всегда надо складывать, сколько в целом с нас брали в виде налогов и сколько средств возвращалось в Латвию. Если все это сложить, получалось, что пятую часть своего бюджета мы передавали в другую страну", — пояснил Круминьш.

По словам историка, на данный момент размер убытков от советской оккупации превышает 300 млрд евро — эта сумма будет сопоставимой и после завершения работы комиссии.

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