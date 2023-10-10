Президент Латвии Эдгар Ринкевич убежден в необходимости действий по оказанию поддержки заемщикам, которые из-за стремительно возросшей ставки EURIBOR сталкиваются с проблемами при выплате процентных платежей по ипотечным кредитам, а угрозы финансового сектора судебными разбирательствами, если государство установит ограничения на платежи, называет "необоснованным шантажем".

В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения Ринкевич напомнил, что в период финансового кризиса 2008-2010 люди, сталкиваясь с финансовыми трудностями, массово покидали страну, и в эту ситуации были виноваты как государство, так финансовый сектор.

Сейчас в Латвии ситуация такова, что даже если уедет одна или десять семей, это станет большой проблемой, подчеркнул президент.

По словам Ринкевича, шантаж финансового сектора — не обоснован, и президент надеется, что Сейм примет необходимые решения.

Президент поддерживает жесткие меры в этой ситуации, но "если кто-то хочет судиться, хорошо — пусть судится".

В то же время, по мнению Банка Латвии, поддержка отдельных заемщиков необходима, но она должна быть адресной. Об этом "Утренней панораме" сказала вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле.

Она отметила, что определенные группы клиентов, несомненно, нуждаются в поддержке, вопрос в том, как именно ее адресовать и предоставить тем, кто в ней больше всего нуждается. По мнению Банка Латвии, эта поддержка также должна финансироваться за счет прибыли банков, за счет подоходного налога с банков или иным образом, но без обременения государственного бюджета.

Пургейле подчеркнул, что важно найти те слои общества, у которых есть острые проблемы, и четко и точно адресовать эту поддержку, это можно сделать, например, рассчитав доход на одного члена семьи после погашения кредита.

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