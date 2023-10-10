Сейм может рассмотреть проект государственного бюджета на 2024 год в окончательном чтении 7 декабря, заявила на пресс-конференции после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем новый спикер Сейма Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян).

По словам Миерини, проект госбюджета придет в Сейм 3 ноября, а 9 ноября он уйдет на рассмотрение в комиссии. В первом чтении Сейм рассмотрит законопроект в первом чтении 16 ноября.

Из слов Миерини следует, что итоговое заседание Сейма, на котором будет рассмотрен бюджет, может состояться в четверг, 7 декабря (по четвергам традиционно проходят парламентские заседания). Однако, если потребует дополнительного времени, то четверговое заседание может быть прервано, и возобновлено уже в пятницу или даже в субботу.

В прошлом году Сейм принял бюджет после длившегося почти сутки заседания. По мнению председателя Сейма, работа по ночам — не продуктивна. По мнению Миерини, бюджет — важный документ, он должен быть взвешенным и его нужно обсуждать.

"Я предлагаю работать с 9.00 до 22.00. Тогда депутаты проведут ночь дома и вернутся к работе на следующий день. В любом случае не надо работать по ночам", — сказала спикер Сейма.

Президент также считает, что работа над госбюджетом в течение 24 часов, как это было в прошлом году — это неправильно. Ринкевич указал на то, что это не способствует качеству. В то же время президент признал, что в 2022 году бюджет нужно было принять по возможности быстрее.

"Хочу надеяться, что в этот раз работа над рассмотрением бюджета пройдет гладко и в нормальные рабочие часы. Но. Чтобы процесс был ровным и конструктивным, законопроект должен быть по возможности качественно подготовлен, должны пройти дискуссии в правительстве и комиссиях. Оппозиции следует указать на ошибки, не превращая рассмотрение бюджета в долгий процесс", — сказал президент.

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