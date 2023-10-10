Уровень террористической угрозы в Латвии остается низким, и имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) информация не свидетельствует о том, что в ближайшее время это может измениться, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

В СГБ подчеркивают, что причин для беспокойства в связи с полученными сегодня школами угрозами нет оснований. СГБ оценивает этот случай в соответствии со своей компетенцией и оказывает Государственной полиции необходимую поддержку в расследовании.

Учитывая, что сейчас уголовный процесс ведет Госполиция, СГБ от более подробных комментариев воздерживается.

Уже сообщалось, что несколько латвийских школ сегодня получили идентичные электронные письма о возможных угрозах для безопасности и эвакуировали учащихся из учебных заведений, однако полиция заверяет, что речь идет об угрозе низкой степени риска и причин для беспокойства нет.

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