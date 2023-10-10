Иницитива, как утверждает глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина, пришла "снизу": решение о переименовании нынешнего Пушкинского лицея приняли ученики, учащиеся и родители. Днем ранее Комитет городского развития Рижской думы постановил убрать из парка напротив Латвийского университета бюст академика Мстислава Келдыша.

"Большая радость, что после призывав комитета думы Пушкинский лицей инициировал дискуссию в школе и школьники, учителя и родители договорились о новом названии школы. Школа инициировать назвать лицей именем И.К. Броце: лицей Броце (Broces licejs) или лицей И.К.Броце (J.K.Broces licejs). Инициирую утвердить новое название школы совсем скоро", — заявила председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина.

К посту с этой цитатой Гейкиной приложена и копия документа, подтверждающая ее слова. Дискуссия в учебном заведении прошла на основании документа "О предложении изменить название школы", изданном 24 июля этого года Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. 26 сентября этого года обсуждение состоялось на заседании совета лицея — и было принято решение дать учебному заведению имя просветителя Иоганна Кристофа Броце.

У того, чтобы дать имя деятеля эпохи Просвещения учебному заведению, есть основания, говорится в документе. Первое учебное заведение, в названии которого было слово "лицей", было учреждено в Риге в 1675 году. И это учебное заведение связано с именем деятеля Просвещения, доктора наук Броце. Иоганн Кристоф Броце (1742-1823) родился в Герлице учился в Лейпцигском и Виттенбергском университетах, изучал теологию, философию. В 1768 году Броце переселился в Ригу, работал домашним учителем, а в 1769 году стал учителем, позже и ректор Рижского Царского лицея.

Иоганн Кристоф Броце похоронен в Риге на Большом кладбище. На здании улице Маза Пилс 4 в Старой Риге — где когда-то находился лицей — установлена памятная табличка.

В понедельник, 9 октября, Комитет городского развития Рижской думы поддержала решение о демонтаже академику Мстиславу Келдышу, установленноиу у здания Латвийского университета в центре Риги. Формально еще нужно голосование в Рижской думе, но ясно, что политическое решение принято.

Депутат Рижской думы от "Согласия" Константин Чекушин утверждает, что в дальнейшей повестке дня переименование улиц в Межапарке, носящих имена Анны Саксе, Мирдзы Кемпе, Судрабу Эджус.

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