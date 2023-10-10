Повреждение газопровода и кабеля связи Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября, скорее всего, связано с внешним воздействием. Об этом во вторник 10 октября заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Эстонские власти призывают не делать преждевременных выводов, сообщает Rus.Delfi.ee.

Информация о повреждении газопровода и кабеля связи появилась 8 октября. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на пресс-конференции во вторник заявил, что повреждение газопровода является механическим и, следовательно, техногенным. Авария не повлияет на энергоснабжение Эстонии, заверил Цахкна. "Есть информация о том, какие корабли во время мероприятия перемещались в этом районе, но раскрывать ее пока рано. Однако этот инцидент показал, что необходимо уделять внимание обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры", — сказал Цахкна.

Министерство климата и энергетики (KEM) Латвии полагает, что стране не грозят перебои с поставками газа во время отопительного сезона. Запасы природного газа в Инчукалнском газохранилище составляют 21,4 тераватт-часа: это один из самых высоких показателей за шесть лет. KEM отмечает, что система поставки газа в Латвии действует без перебоев. Повреждение кабеля связи тоже не будет иметь существенного влияния, поскольку он используется в качестве резервного канала связи.

Финляндия начала расследование

Ранее на пресс-конференции в Хельсинки премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что ущерб причинен "внешним воздействием". "Финляндия хорошо подготовлена. Защита критической инфраструктуры уже сейчас на очень сильном уровне. (..) Речь не идет об акции, которая нас парализует. Конечно, то, что произошло вызывает озабоченность. Нужно быть готовым к новым сюрпризам", — сказал Орпо.

Заместитель руководителя погранохраны Финляндии Маркку Хассинен сообщил, что утром в понедельник были найдены явные признаки повреждения газовой трубы Balticconnector. Пограничная служба передала всю информацию Центральной криминальной полиции Финляндии (KRP). Представитель KRP сообщил участникам пресс-конференции, что расследование находится на начальной стадии. "Мы расследуем, идет ли речь об умышленном деянии, или имеется другая причина. В данный момент кажется, что кабель связи был разрушен в пределах эстонских границ. Расследованием руководят власти Эстонии", — отметил он.

"Если повреждения серьезные, то на ремонт могут уйти месяцы. Но газоснабжение стабильно, страну обеспечивает газом завод СПГ в Инко. Его мощность достаточна", — сказал представитель газовой компании Gasgrid Finland Рику Хуттенен. По его словам, если завод в Инко будет в рабочем состоянии, то с газоснабжением никаких проблем не будет, но цена на газ может на какое-то время вырасти.

Эстония: помощь союзников не требуется

Как только стало известно о неисправностях, военно-морские силы Эстонии провели проверку, заявил министр обороны страны Ханно Певкур. Работу газопровода контролирует Финляндия, поскольку он расположен в финской экономической зоне. Кабель связи расположен на глубине около 70 метров в экономической зоне Эстонии. Власти Эстонии и Финляндии могут справиться со своей работой самостоятельно, сказал Певкур. Помощь союзников, по его словам, на данный момент не требуется. Связаны ли обрыв кабеля и утечка газопровода, установит следствие.

Певкур добавил, что НАТО уже давно говорит о необходимости и совершенствовании наблюдения за подводной инфраструктурой. При этом, по его словам, нет смысла спекулировать и делать преждевременные выводы и подтвердил, что это была механическая поломка. "Взрыва не было", — сказал Певкур. Министр климата Эстонии Кристен Михал не смог назвать сроки ремонта газовой трубы: сначала нужно уточнить степень повреждения. Газоснабжение и Эстонии, и Финляндии, по его словам, гарантировано.

По данным эстонских властей, инцидент не представляет угрозы для окружающей среды.

Алар Карис и Эдгар Ринкевич обеспокоены

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что имеющаяся на данный момент информация о повреждении газопровода и кабеля связи вызывает озабоченность. "Финские власти в сотрудничестве с эстонскими коллегами продолжают расследование с целью выяснения обстоятельств, связанных с повреждениями", — написал Карис.

Very concerning information about damage to undersea gas and data infrastructure between #Estonia & #Finland.

Finnish authorities in cooperation with Estonian colleagues continue investigation to find out the circumstances related to the damage. — Alar Karis (@AlarKaris) October 10, 2023

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия ждет результатов расследования и выражает солидарность с Эстонией и Финляндией.

Very concerned about reports that the damage to the gas pipeline and the data cable between Finland and Estonia is caused by external activity. Looking forward to the results of the investigation. I express our solidarity and support to 🇫🇮 and 🇪🇪 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 10, 2023

Премьер-министр Эвика Силиня заверила Эстонию и Финляндию в том, что Латвия в случае необходимости окажет помощь в связи с повреждением подводного газопровода Balticconnector, сообщили в бюро премьер-министра. При этом Силиня акцентировала внимание на том, что Инчукалнское подземное хранилище газа заполнено почти целиком и готово обеспечить безопасность поставок в Балтийском регионе.

Газопровод Balticconnector между Палдиски и Инко был введен в эксплуатацию в 2020 году. Длина газопровода составляет 77 километров.

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