Государственный центр содержания образования (VISC) прервал трудовые отношения со старшим экспертом Ритой Курсите. Причиной стало интервью в передаче Panorāma телеканала LTV, в котором Курсите комментировала содержание материалов для обучения русскому языку в школах, сообщает LSM.
В сентябре резкую реакцию в соцсетях вызвали учебные материалы для девятых классов, в которых кроме всего прочего содержалось задание, посвященное военному образованию в России.
В интервью LTV Курсите заявила: "Если мы будем запрещать все, что связано с Россией, и больше не будем использовать возможность учить русский язык, мы будем жить в информационном вакууме. С таким же успехом, если посчитать, сколько лет назад мы были в подчинении Германии, значит ли это, что мы теперь и немецкий не будем изучать? Будем!" Далее она пояснила, что в учебных материалах используются разные темы: например, в задании про военное образование включена и латвийская Яунсардзе. Педагоги могут использовать эти темы по своему выбору.
Материалы в итоге из обращения были изъяты. VISC отмечает, что не согласен с личной позицией Курсите, и она не совпадает с официальным мнением центра.