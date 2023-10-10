В интервью LTV Курсите заявила: "Если мы будем запрещать все, что связано с Россией, и больше не будем использовать возможность учить русский язык, мы будем жить в информационном вакууме. С таким же успехом, если посчитать, сколько лет назад мы были в подчинении Германии, значит ли это, что мы теперь и немецкий не будем изучать? Будем!" Далее она пояснила, что в учебных материалах используются разные темы: например, в задании про военное образование включена и латвийская Яунсардзе. Педагоги могут использовать эти темы по своему выбору.