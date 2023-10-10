Министерство образования и науки направит в Кабинет министров правила, согласно которым отдельным школьникам можно будет назначать обучение в определенном классе или в определенное время, а также отправлять их на удаленное обучение. Таким образом МОН планирует ограничить случаи насилия среди школьников.

Глава министерства Анда Чакша во вторник заявила в эфире передачи Šodienas jautājums телеканала LTV, что уровень насилия в обществе достаточно высок. Ситуация в школах не является безопасной ни для детей, ни для учителей. Предполагается, что возможность изолировать агрессивного школьника поможет снизить уровень насилия.

Председатель профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага заявила, что нужно повысить уровень реальной ответственности родителей. Кроме того, у директора школы должна быть возможность направить школьника на обучение на определенный срок в другое место для обучения, и не всегда это место должно быть в семье. Ванага уверена, что в школах должна быть предусмотрена возможность проверки сумок. Чакша отметила, что этот момент уже сейчас можно зафиксировать в правилах внутреннего распорядка школы.

На прошлой неделе в Кекавской средней школе произошла драка, в результате которой школьник попал в больницу с сотрясением мозга и травмой спины. Видео, на котором девятиклассник избивает другого ребенка, попало в соцсети. Выяснилось, что это не первый случай насилия в классе, и этот инцидент был не случайным, а спланированным. Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию. Начат административный процесс.

Директор Кекавской средней школы Сандра Пуговка при поддержке Кекавской краевой думы издала распоряжение, предусматривающее, что инициатор драки до выяснения обстоятельств случившегося обязан учиться удаленно.

В прошлом году Государственная инспекция по правам детей получила 61 жалобу о взаимном насилии среди несовершеннолетних. Это на 13 жалоб больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев 2023 года получено уже 57 жалоб.

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