Мы постепенно возвращаемся к доплатам к пенсиям за годы трудового стажа, накопленные до 31 декабря 1995 года, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

Сейчас к пенсиям по возрасту и инвалидности, присужденным до 31 декабря 2011 года, установлены надбавки за годы стажа, накопленные до 31 декабря 1995 года. Если же пенсия была присуждена с 2012 года или позже, то такая прибавка за годы стажа до конца 1995 года не выплачивается, что создает неравную ситуацию среди пенсионеров.

Доплаты не получают 35,2% всех пенсионеров по возрасту и 45,9% пенсионеров по инвалидности, имеющие стаж, накопленный до конца 1995 года.

В связи с этим планируется постепенно вводить доплаты — по годам присуждения пенсии. Так, в 2024 году доплаты начнут получать люди, вышедшие на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах. Размер доплат за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, составит 1,52 евро.

В 2025 году доплаты будут получать люди, вышедшие на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах. В 2026 году — люди, вышедшие на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах. В

2027 году — те, кто вышел на пенсию в 2021 году, 2022 и 2023 годах. В 2028 году прибавки получат те, кому пенсия будет присуждена в 2024, 2025 и 2026 годах. В 2029 году — те, кто выйдет на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

Те пенсионеры, которым доплаты за стаж, накопленный до конца 1995 года, начнут начислять уже в 2024 году, получат эти деньги в апреле следующего года.

26 сентября правительство выделило 36,8 млн евро на реализацию приоритетныз мер в сфере благосостояния в 2024 году, напоминило агентство LETA.

Выплаты за годы стажа, накопившегося до 31 декабря 1995 года, в следующем году потребуют 14,5 млн евро.

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