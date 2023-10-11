Рига могла бы перенять опыт Киева при создании бомбоубежищ — под эти цели в латвийской столице есть несколько мест. Об этом в передаче Латвийского телевидения Viens pret vienu заявил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Градоначальник подчеркнул, что к вопросу гражданской обороны власти Риги относятся "очень серьезно".

"У нас [в Риге] есть подразделение из 12 человек, которые занимаются вопросом гражданской обороны в самых разных направлениях, в том числе военном, включая исследование укрытий, сотрудничество между различными рижскими капитальными обществами — это также является очень важным аспектом вопроса гражданской обороны", — пояснил Кирсис.

Он отметил, что на территории Риги есть несколько "укрытий", сохранившихся "с прежних времен". Однако есть ли в Риге хоть одно бомбоубежище, Кирсис внятно не ответил.

"Многие укрытия больше не находятся в муниципальной собственности. [...] Несколько [укрытий] планируется восстановить и оживи, так как они не очень уютны. Это направление, в котором мы должны работать. Например, в Финляндии все это начали делать это сразу после Второй мировой войны. [...] К сожалению, мы там, где находимся", — признал мэр.

По мнению Кирсиса, Рига могла бы сотрудничать со столицей Украины Киевом по вопросу создания убежищ.

"Стоит учиться у Украины, у Киева. Мне представляется, что в вопросе созданий бомбоубежищ мы будем сотрудничать с Киевом, где есть мобильное приложение, в котором можно найти ближайшее место для укрытия, где есть гуманитарная помощь во время авиаударов, бомбардировок", - сказал Кирсис.

В настоящее время между Ригой и Киевом ведутся переговоры. Кирсис сообщил, что Киев "готов подарить это приложение" Риге в знак благодарности за помощь во время войны.

"Также ведутся переговоры с Министерством охраны среды и регионального развития, чтобы они софинансировали адаптацию этого [приложения] к [потенциально кризисной] ситуации как в Риге, так и в других самоуправлениях", — добавил Кирсис.

Он признал, что интегрировать мобильное приложение будет быстрее и проще, чем создать сеть непосредственных укрытий и бомбоубежищ.

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