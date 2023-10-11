От родителей и педагогов одной из рижских школ, где продолжаются тотальные языковые проверки на знание госязыка, поступил тревожный сигнал. Не дожидаясь окончания проверки, заявление об уходе якобы подали 59 педагогов. Причина — люди не желают работать в стрессе под угрозой увольнения, сообщает портал rus.lsm.lv. Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага признала, что каждый день получает жалобы от учителей на перегибы инспекторов Центра госязыка и на то, что плановые и неплановые языковые проверки дестабилизируют учебный процесс.

Уточнение: Латвийское радио 4 отозвало сюжет, на котором была основана эта статья. В сообщении радио отмечает: информация о том, что в одной из Пурвциемских школ несколько десятков педагогов написали заявления об увольнении в связи с языковыми проверками, не соответствует действительности. "В распоряжении редакции нет информации о факте массового увольнения учителей в каком-либо из учебных заведений страны. Прозвучавший сюжет не соответствовал принципам качественной журналистики. Мы приносим за него свои извинения", — пишет редакция LR4. Delfi также внес правку в текст.

По информации rus.lsm.lv, инспекторы Центра госязыка проводят проверки сразу в нескольких школах Латвии, в том числе и в Риге. В год проводится свыше 2 тысяч проверок. Из-за нехватки кадров (в центре всего 13 действующих инспекторов) это не всегда удается делать лично, многие проверки ведутся онлайн. Учителя одной из проверяемых школ — Пурвциемской — жалуются на качество связи. Слышимость у проверяющих плохая, в итоге и результаты проверки оказываются не слишком высокими. Педагоги жалуются и на невыносимую обстановку тотальных проверок и контроля, из-за чего страдает качество работы, ухудшается психологический климат. У учителей и так нагрузка высока, а стресс из-за проверок добавляет нервозности, говорят они.

LIZDA, в свою очередь, не выступает против контроля знаний госязыка, но методы, которыми он ведется, считает репрессивными. В результате благородная цель — знание учителями госязыка и хорошее преподавание — не достигается. Неприемлемо, когда учителя просто увольняются, не выдерживая давления.

Председатель профсоюза образования Инга Ванага говорит, что ей пока ничего не известно о школе, в которой разом подали в отставку почти 60 педагогов. Но она каждый день получает жалобы от других учителей на перегибы инспекторов Центра госязыка и на то, что плановые и неплановые языковые проверки дестабилизируют учебный процесс. Многие учителя признаются профсоюзу, что работать в таких условиях крайне сложно. В том числе поэтому многие учителя принимают решение уйти.

"Учителям надо соблюдать действующие нормы, но инспектора не смотрят — учитель латышского или математики. Школы в стрессе — это не нормально и даже унизительно. Если он тут родился, он гражданин — его же все равно проверяют… Что это за отношение к педагогам, до чего же мы дошли? Это охота на ведьм! Это переходит все границы. Разве таким методами можно повысить лояльность? Нам жалуются и латыши, они даже учат язык, но все равно — проверяют всех", — заявила Ванага.

Глава профсоюза считает, что система проверок нуждается в доработках. LIZDA направил письмо с требованием к языковым инспекторам изменить подход.

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