В официальном издании Latvijas Vēstnesis опубликовано распоряжение президента Латвии Эдгара Ринкевича о создании военнного совета. Руководить советом будет сам президент, также в состав структуры войдут представители силовых ведомств.
С момента подписания распоряжения Эдгаром Ринкевичем теряет силу указ предыдущего президента о Военном совете, датированный 14 декабря 2016 года.
Право создавать Военный совет закреплено за президентом 8-й статьей Закона "О национальной безопасности".
Военный совет возглавит сам президент Эдгар Ринкевич. В состав войдут командир Национальных Вооруженных сил (НВС), министр обороны, госсекретарь Министерства обороны, политический директор — заместитель госсекретаря Министерства обороны, советник президента по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета нацбезопасности, начальник Объединенного штаба НВС, заместители начальника Объединенного штаба НВС, командир "Земессардзе" Национальных вооруженных сил.