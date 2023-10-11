С 1 января 2024 года как жители, так и медики смогут подключиться к порталу э-здоровья eveseliba.gov.lv только с помощью мобильного приложения eParaksts mobile или eID-карты. Для подключения к системе больше нельзя будет использовать интернет-банк, сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD). Об этом пишет LSM.lv.

В то же время Государственное агентство регионального развития работает над тем, чтобы для доступа к порталу жители могли также использовать квалифицированную версию приложения Smart-ID. В свою очередь, юридические лица смогут использовать электронную подпись (eParaksts).

Жителей призывают заранее позаботиться о получении средств идентификации, чтобы со следующего года иметь безопасный доступ к своим электронным рецептам, листам нетрудоспособности, направлениям и другим данным, которые доступны в системе э-здоровья.

Изменения будут введены, "чтобы предоставить жителям безопасный доступ к данным о своем здоровье, тем самым укрепив безопасность системы э-здоровья и защиту персональных данных в целом", пояснили в NVD.

NVD рекомендует заранее запланировать установку наиболее удобного средства идентификации на свой смартфон или оформить eID-карту, а также освоить необходимые навыки для его использования.

В службе пояснили, что использование квалифицированных средств электронной идентификации предоставляет гораздо более высокий уровень безопасности и больше соответствует специфике э-здоровья, поскольку в этой системе копятся персональные данные особых категорий, в том числе данные о здоровье.

Квалифицированные средства содержат цифровой сертификат, который можно проверить. В цифровой среде он обеспечивает подтверждение личности.

Средства идентификации интернет-банков не считаются квалифицированными средствами идентификациями. Их использование было лишь временным решением, а теперь доступны более безопасные альтернативы.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram