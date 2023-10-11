Построенное в Марупе рядом со спиленным дубом здание придется снести, решил суд первой инстанции. По мнению суда, строительство вообще нельзя было начинать, а дом был построен слишком близко к стволу могучего дуба. В строительство здания было вложено около 600 тысяч евро, сообщает LSM.lv.

Суд оценил злонамеренное спиливание дерева и выданное разрешение на строительство рядного дома всего в нескольких метрах от ствола дуба, в результате решение было принято в пользу прокуратуры. Суд первой инстанции отменил выданное разрешение и признал строительство рядного дома самовольным.

Внимание правоохранительных учреждений к нарушениям привлек юрист Арнис Приединьш, который активно следил за судебным процессом и доволен принятым решением.

"Это маленькая победа в бою, но не в войне. Поскольку это первая инстанция, возможны дальнейшие апелляции", — признал Приединьш.

Решение суда обязывает вернуть землю в прежнее состояние. Это означает, что здание нужно сровнять с землей. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано. Однако реализующее проект предприятие еще не решило, будет ли оно это делать.

"Встретимся с юристами и будем думать, что делать дальше", — сказал член правления компании Zeninvest Оскарс Калниньш.

Приединьш отметил, что целью тревоги не был снос здания.

"Цель не в том, чтобы снести проект. Это было бы крайне бесполезно. Вопрос заключается в интересах общества и окружающей среды в сравнении с интересами частного предпринимателя. Если бы мы позволили застройщику продолжать проект и при этом получать прибыль, это был бы совершенно неприемлемый прецедент", — сказал Приединьш.

Решение о том, что делать со срубленным дубом, еще не принято.

В октябре прошлого года в Марупе был срублен дуб возрастом не менее ста лет. Вероятно, дерево срубили потому, что оно мешало строительству соседнего здания. В связи с этим прокуратура уже несколько раз обращалась в суд.

Сначала полиция начала уголовный процесс по факту самовольной вырубки деревьев, но переквалифицировала его по статье Уголовного закона об уничтожении или порче особо охраняемых природных территорий, если был причинен значительный ущерб. Весной в качестве подозреваемого был установлен один человек.

Рядом со срубленным дубом идет строительство проекта рядных домов Dižozolu nami. Застройщиком Dižozolu nami является строительная компания Zeninvest.

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