Сегодня в 18:00 в доме Еврейской общины Латвии в Риге на ул. Сколас состоится акция солидарности с Израилем, в которой примет участие и президент Эдгар Ринкевич, сообщили в канцелярии президента.
В субботу, 7 октября, боевики палестинского движения ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю и вторглись на его территорию, убивая и похищая мирных жителей.
В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа.
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