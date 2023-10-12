На данном этапе нет признаков того, что ситуация в секторе Газа может стать причиной прямого миграционного давления в Латвии, заявила в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 посол по особым поручениям в Министерстве иностранных дел (МИД) Байба Браже.

Браже акцентировала, что любая напряженность может вызвать новую волну миграции, однако в настоящее время прямого потока миграции в Латвию может не быть.

При этом она подчеркнула, что в могут произойти изменения и ситуация может стать иной.

Как сообщает Русская служба BBC, уже 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома — такую статистику подтвердила ООН. В секторе Газа, по данным ООН, проживало 2,3 млн человек.

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