57% автоводителей признали что не были бы готовы оказать первую помощь, если бы возникла такая необходимость. 43% из них отметили, что помнят то, чему научились на курсах первой помощи, однако не были бы готовы применить эти знания, а 14% признали, что вовсе не помнят ничего про первую помощь. 37% подчеркнули, что хорошо помнят то, чему научились и готовы оказать первую помощь, а еще 5% заявили, что уже оказывали первую помощь и сделали бы это снова, свидетельствуют данные "Индекса ответственного вождения Carlsberg 0.0".

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество водителей, которые не помнят, что они узнали о первой помощи (в прошлом году такой ответ дали только 9%). При этом увеличилось и количество водителей, заявивших что хорошо помнят навыки оказания первой помощи и готовы их применить — в прошлом году такой ответ дали 32%.

Мужчины чаще готовы оказать первую помощь: 42% мужчин заявили, что хорошо помнят выученный на курсах материал и готовы применить его на практике. Такой же ответ дали 32% женщин. Предыдущим опытом оказания первой помощи чаще обладают мужчины (7%), чем женщины (3%).

"Учитывая большое количество ДТП, каждый водитель должен уметь оказать первую помощь, хотя бы основные вещи, которые иногда могут иметь решающее значение. Если эти действия будут сделаны молниеносно, это может помочь спасти жизни. Для улучшения ситуации, возможно, стоит задуматься о том, чтобы обязать водителей регулярно освежать знания и навыки по оказанию первой помощи.Содержание курсов первой помощи тоже очень актуальный вопрос — инструкторы рассказывают только минимум, чтобы потенциальные водители могли сдать тесты, или дают содержательные советы, которые пригодятся в момент аварии, в условиях повышенного стресса. Аналогично и с инструкторами по вождению автомобиля — есть те, кто учит водить машину, и те, кто учит сдавать экзамен", — пояснил директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

Аварии по-прежнему являются актуальной проблемой. В 2022 году Госполиция зарегистрировала 19 165 ДТП, из них 3381 были с пострадавшими. Погибли 113 человек, 4028 получили травмы. В некоторых авариях решающее значение могут иметь навыки и готовность других водителей оказать первую помощь, поскольку самые трагические ДТП часто происходят за пределами города, а это означает, что приходится дольше ждать прибытия Службы неотложной медицинской помощи.

Анализируя данные по регионам, можно сделать вывод, что водители из Земгале чаще заявляли, что уже оказали первую помощь и готовы сделать это снова (8%), тогда как из Видземе такой ответ дали лишь 1% водителей. Водители из Латгалие (47%) и Видземе (41%) подтвердили тот факт, что хорошо помнят выученный на курсах первой помощи материал, и готовы применить полученные знания на практике. Реже всего такой ответ давали автоводители из окрестностей Риги и Земгале (33%).

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