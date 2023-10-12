Торжественное открытие магистрали начнется в 11:00. В полдень дорога будет открыта для транспортного движения.
В торжественном мероприятии примут участие министр сообщения Каспар Бришкенс,глава правления LVC Мартиньш Лаздовскис и другие должностные лица и частные партнеры.
Строительные работы в рамках проекта реконструкции Кекавской объездной дороги планировалось завершить к 2023 году. Содержание дороги будет осуществляться частной фирмой на протяжении следующих 20 лет. Завершение всего проекта запланировано на 2043 год.
Разработкой и строительством технического проекта дороги занимается частный партнер Kekava ABT и связанные с ним субподрядчики, надзор за строительством осуществляет Firma L4.
Главные факты о новой магистрали:
- Кекавская объездная дорога станет частью Баусского шоссе и главной государственной автомагистрали Рига–Бауска–литовская граница (Grenctale) (A7) на участке от 7,78-го до 25-го километра.
- Предполагается, что магистраль поможет избежать пробок в под Ригой при выезде в Литву через Бауску и наоборот.
- Также должна значительно повыситься безопасность движения на Баусском шоссе — часть трассы, на которой предусмотрена наибольшая интенсивность движения, построена в соответствии со всеми требованиями безопасности движения на скоростной автомагистрали.
- Впервые в Латвии часть новой магистрали будет обозначена дорожным знаком №552 "Скоростная дорога". Это означает, что передвигаться по дороге смогут только мотоциклы, трехколесные велосипеды, квадроциклы, автомобили и автобусы; велосипедисиам и пешеходам передвигаться по этой дороге будет запрещено — для них предусмотрена инфраструктура вдоль магистраоли;
- На скоростном участке магистрали также будет запрещены движение задним ходом, стоянка и остановка.
- Максимальная скорость движения на магистрали в летний период составит до 120 км/ч, в зимний (с 16 октября по 15 апреля) — 90 км/ч.
- Всего на новой магистрали установлено более 900 осветительных приборов, 40 километров металлических и четыре километра бетонных защитных барьеров. На протяжении 7,5 километров установлены отбойники, протяженность забора от животных составляет 27 километров.
- Дорожное движение на магистрали в круглосуточном режиме будет контролироваться более чем 20 камерами видеонаблюдения, двумя метеостанциями, датчиками, фиксирующими транспортный поток, а также системой анализа данных о транспортном потоке.
- Для озеленения Кекавской объездной дороги высажено 144 сосны, 195 берез, 140 pябин, 50 лип, 21 дуб и более 1000 кустарников.
- Общая стоимость проекта составляет 250 132 500 евро (без НДС). Эта сумма будет разделена на ежеквартальные платежи и выплачена частному партнеру в течение следующих 20 лет после сдачи магистрали в эксплуатацию. Ежегодно государство будет возвращать частному партнеру 12,53 миллиона евро (без НДС).
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