В четверг, 12 октября, Сейм передал на рассмотрение в ответственную парламентскую комиссию запрос оппозиционного "Объединенного списка" к министру здравоохранения Хосаму Абу Мери "О возможностях планируемой занятости и учебы в Латвии жителей Палестины".

На прошлой неделе — еще до нападения боевиков ХАМАС на Израиль — 5 октября 2023 года министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") встречался с должностными лицами Палестины, утверждается в запросе "Объединенного списка". На этой встрече, говорится в запросе, министр призвал жителей Палестины учиться и работать в Латвии.

"Фракция "Объединенного списка" хочет внести ясность, опирается ли высказанный призыв к жителям Палестины отправляться в Латвию учиться и работать на основные направления, иммиграционную политику и политику в сфере занятости правительства Эвики Силини? Проводились ли перед тем, как высказать призыв к жителям Палестины учиться и работать в Латвии какие-либо консультации со службами безопасности Латвии, чтобы определить внутренние и внешние риски, связанные с этим государством, которые относятся напрямую к безопасности и здоровью жителей Латвии?", — такие вопросы задал с трибуны Сейма депутат от "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Также в запросе "Объединенный список" просит министра уточнить, какое потенциальное количество жителей Палестины могли бы учиться и работать в Латвии.

Прошение "Объединенного списка" ушло на рассмотрение в Комиссию Сейма по запросам.

Сегодня в ходе короткого визита госсекретарь США Энтони Блинкен планируется встретиться с председателем поддерживаемой Западом Палестинской администрации Махмудом Аббасом, сообщила Русская служба BBC. Махмуд Аббас возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с ХАМАС в секторе Газа, уточнило также BBC.

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