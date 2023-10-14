Механизированная пехотная бригада сухопутных войск призывает молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет до 1 декабря подать заявку на июльский призыв службы государственной (СГО) 2024 года, сообщили агентству LETA в вооруженных силах.

Служба призывников июля 2024 года на протяжении 11 месяцев будет проходить в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск на военной базе "Адажи", на которой в настоящее время еще служат курсанты первого призыва СГО.

Граждане Латвии могут добровольно подать заявку до 1 декабря 2023 года на единой рекрутинговой платформе www.klustikaravirs.lv в разделе valsts aizsardzības dienests.

После заключительного отбора заявок специалисты рассмотрят полученные анкеты-заявки, а также проверят судимость каждого гражданина в реестре судимостей.

Если не констатированы препятствия для службы, проводится проверка здоровья. Каждому гражданину предоставляется информация о времени, месте проверки, а также обо всех документах, которые необходимо взять с собой на проверку.

При добровольной подаче заявки на службу компенсация за исполнение служебных обязанностей составит 600 евро в месяц. По окончании службы будет выплачена дополнительная компенсация в размере 1100 евро. Если у военнослужащего есть ребенок или несколько детей, на содержание ребенка будет выделено пособие в размере 200 евро за ребенка.

Для граждан, добровольно подавших заявку и завершивших СГО, согласно определенным Кабинетом министров направлениям и порядку обучения будет выделено финансирование на обучение по программам бакалавра и высшего образования первого уровня (в колледже).

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