Примерно одной трети педагогов в Риге задерживают перечисление заработной платы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Как пояснили в столичном самоуправлении, задержка якобы произошла по вине правительства — решение о распределении целевых субсидий на зарплаты педагогов было утверждено только 3 октября этого года. Кроме того, возникли перебои с передачей данных между государственной и муниципальной информационными системами.

Несмотря на эти проблемы, две трети зарплат педагогов рижских образовательных учреждений выплачиваются вовремя, и "делается все возможное", чтобы зарплата остальным педагогам были выплачены до конца этой недели.

С учетом "принципа сбалансированной нагрузки", установленного в стране, количество оплачиваемых часов по различным дополнительным обязанностям увеличилось, а ставка за час снизилась. В результате в школах отдельным педагогам платят больше, чем раньше, а другим — меньше, отметили в РД.

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