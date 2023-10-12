В связи с начатым утром 7 октября этого года террористической организацией ХАМАС массовым скоординированным нападением на Израиль Сейм сегодня принял заявление, в котором выражает твердую поддержку Израилю.

В заявлении парламентарии выражают непреклонную и твердую поддержку и солидарность с Израилем, подчеркивая его права и обязанность в соответствии с международным правом защищать себя от подобных насильственных массовых нападений.

Депутаты категорически осуждают совершенные группировкой ХАМАС террористические атаки на Израиль и его жителей и требуют немедленного прекращения направленных против мирного населения действий, атак на гражданскую инфраструктуру, а также освобождения всех заложников.

Депутаты призывают Европейский союз немедленно жестко отреагировать на это нарушение международного права путем выражения осуждения преступлениям ХАМАСа и других террористических группировок, а также предотвращения попадания любой финансовой поддержки в руки таких организаций.

Кроме того, в заявлении депутаты выражают обеспокоенность возможным участием и поддержкой, оказанной террористам в планировании и осуществлении атаки другими странами региона, в том числе Ираном, и напоминают, что Иран осуществляет дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке и в ближневосточном регионе. В заявлении отмечается, что Иран уже длительное время финансирует ХАМАС. Парламентарии призывают Европейскую комиссию включить в террористический список ЕС корпус революционной гвардии Ирана и его ответвления, чтобы санкции были применены ко всем лицам, связанным с оказываемой иранским режимом поддержкой терроризму на Ближнем Востоке и в других местах.

Критически важно добиться прочного и устойчивого мира на Ближнем Востоке, напоминается в заявлении. Поэтому необходимо усилить инвестиции в ближневосточный мирный процесс, который должен осуществляться путем переговоров и продвижения к намеченному двумя странами решению в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций, международным правом и ранее заключенными соглашениями.

При продолжении обострения ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации все стороны должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом, подчеркивается в заявлении. Парламентарии призывают международное сообщество выразить поддержку Израилю, осудить террористические действия и последовательно требовать соблюдения норм международного права.

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