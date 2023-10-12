В четверг, 12 октября, Сейм передал на рассмотрение в комиссии поправки к трех законам, предусматривающие в том числе содействие предсказуемости затрат на регулируемые услуги в сфере энергетики, сообщило агентство LETA. Инициатива исходит от политических сил, входящих в правящую коалицию — "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

Поправки планируется внести в Закон "О регуляторах общественных услуг", в Закон "Об электроэнергии" и в Закон "Об энергетике".

По мнению авторов поправок, изменение тарифов на услуги системы распределения электроэнергии летом 2023 года проливает свет на ряд недостатков регулирования. Изменения тарифов на услуги электроэнергетических систем летом были стремительными и в результате вместо того, чтобы способствовать общему прогрессу и эффективности, имели противоположный эффект — снижение доверия как к поставщику услуг, так и к государственному управлению, призванному стоять на защите интересов общества.

Цель поправок — повышение прозрачности и предсказуемости в сфере регулируемых услуг. Особенно в энергетическом секторе, где отдельные поставщики услуг, предоставляющие услуги по регулируемой цене, обслуживают очень большое количество пользователей, включая домохозяйства.

Депутаты коалиции предлагают установить обязанность операторов системы включать больше информации о соответствующей отрасли, будущих потребностях пользователей и прогнозируемой динамике тарифов в свой десятилетний план развития. Поправки обяжут Комиссию по регулированию общественных услуг включать в годовой отчет Сейму значения тарифов и информацию о планах поставщиков услуг национального масштаба, а также фактические отклонения в расходах.

Предложение предусматривает, что Комиссия по регулированию общественных услуг будет обязана разработать методику определения максимального повышения тарифов.

Также авторы законопроектов разработали предложения к переходным правилам Закона "Об электроэнергии", чтобы механизм выравнивания тарифов на распределение электронергии можно было применить уже в январе 2024 года.

Законопроект предусматривает, что в переходный период до 31 декабря 2025 года для домашних хозяйств с однофазным, двухфазным и трехфазным подключением и силой тока в 16,20 и 25 ампер будут установлены потолки прироста фиксированной части тарифа на распределение электроэнергии.

Коалиция утверждает, что, по данным АО Sadales tīkls, в указанные группы домохозяйств входят более 95% домохозяйств.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram