Авиакомпания airBaltic откликнулась на призыв Министерства иностранных дел Латвии и решила 16 октября выполнить специальный рейс на 148 мест из Риги в Тель-Авив и обратно.

Внешнеполитическое ведомство призывает всех граждан жителей Латвии, желающих вернуться домой, обратиться в Консульский департамент МИД по телефону +371 26337711. Также можно писать на электронную почту: palidziba@mfa.gov.lv

В авиакомпании подчеркнули, что для airBaltic приоритетом является безопасность пассажиров и членов экипажа. Также представители компании отметили, что airBaltic внимательно следит за обстановкой в Израиле, оставляя за собой право менять расписание или отменять рейсы.

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