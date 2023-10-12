Военнослужащие стран-союзников Латвии обеспечивают выполнение решений НАТО об усилении его восточного фланга, заявил президент Эдгар Ринкевич во время посещения Адажской военной базы, поблагодарив военнослужащих за их службу.

Во время визита Ринкевич встретился с руководством Национальных вооруженных сил (НВС) и боевой группы усиленного присутствия НАТО в Латвии, ознакомился с деятельностью военной базы и спортивного центра и посетил центр боевой поддержки и обеспечения.

"Хочу каждого из вас поблагодарить за службу в Латвии, а ваши страны — за вклад в укрепление безопасности Латвии и Балтийского региона. Латвийское общество высоко ценит ваше присутствие, особенно следя за событиями в Украине, а теперь и в Израиле", — сказал президент, обращаясь к солдатам союзников.

Президент также встретился с первыми призывниками службы государственной обороны.

"Вы — первые солдаты восстановленной службы государственной обороны и станете примером для всех будущих солдат. Ваш опыт и знания будут очень полезны, чтобы сделать службу привлекательной для молодежи и отвечающей потребностям обороны Латвии. Спасибо вам за отзывчивость и стремление укрепить оборону и безопасность нашей страны", — подчеркнул президент.

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