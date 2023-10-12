"У зла нет пределов. Если зло не остановить, оно нападает. И это сейчас произошло в Израиле, когда террористы ХАМАС напали на Израиль, начали убивать невинное гражданское население. Все более жестокие и ужасающие факты о преступлениях, которые мы видим в социальных сетях и прессе, свидетельствуют об одном: нам всем вместе, и Латвии, и Израилю, нужно бороться против зла в любой его форме. Мы хорошо видим, что происходит по соседству совсем рядом с нами — в Украине. Мы хорошо видим, что сейчас происходит в Израиле. И нам следует понять одно: если мы не объединимся и не будем бороться, то это зло продолжит нападать. Мы все единодушно считаем, что у Израиля есть право себя защищать. У Израиля есть право отвечать и сражаться с этим злом. А у нас есть право и долг поддерживать израильский народ и государство в этой борьбе. И это — то, что наша страна будет делать", — сказал Ринкевич, выступая перед участниками собрания в Рижском еврейском обществе.