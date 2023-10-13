Президент Латвии Эдгар Ринкевич пока оправдывает возложенные на него надежды, но работать есть над чем, сказала агентству LETA директор и ведущий исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока. 15 октября исполняется 100 дней работе Эдгара Ринкевича на посту президента страны.

Ивета Кажока позитивно оценивает то, что Ринкевич осознанно создает такой образ президента, доступного простым людям из самых различных социально-экономических группах. Так Ринкевич посещает регионы, публикует в соцсетях "селфи" с обычными жителями страны. Также общество част хочет услышать мнение президента как высшего должностного лица, способного разрешить споры, и в отличие от своего предшественника Эгила Левитса Эдгар Ринкевич комментирует проблемные ситуации в работе правительства и госучреждений.

Недочеы, проявившийся в первые 100 дней президентства Ринкевича — отсутствие тематических приоритетов, считает Кажока. По ее мнению, президент — бывший глава МИД — активен в сфере внешней политики, и в вопросах конкурентоспособности. Но "трудно идентифицировать вопросы, в которых Сейма и правительству нужно рассчитывать, что у президента может быть свое видение, и он будет готов вмешаться", отметила глава Providus.

По мнению Кажоки, главный вызов, который встанет перед президентом Ринкевичем в дальнейшем: способен ли он будет нести ответственность, взяв на себя лидерство и в непопулярных решениях. По мнению исследователя, Ринкевич хорошо улавлиает настроения избирателей премьерского "Нового Единства", в котором сам состоял до избрания. Но в то же время и на предыдущих этапах карьеры Ринкевич старался избегать неудобных вопросом, стремился быть лидером мнения большинства.

"Я не помню случая, чтобы Ринкевич был готов отстаивать непопулярную позицию, даже если она была очень хорошо аргументирована", — отметила Ивета Кажока.

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