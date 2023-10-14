Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") хочет добиться снижения цен на лекарства, чтобы жителям Латвии не приходилось платить больше, чем жителям Литвы и Эстонии, а также пациентам были доступны инновационные медикаменты, обеспечивающие эффективное лечение.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, сегодня Абу Мери встретился с членами комитета по здравоохранению Латвийской торгово-промышленной палаты, чтобы обсудить актуальные вопросы. На встрече обсуждались вопросы обеспечения человеческих ресурсов в сфере здравоохранения и более гибкого обучения персонала.

Предприниматели акцентировала внимание на том, что необходимо учитывать демографические тенденции и в обществе в целом, и среди специалистов здравоохранения, поэтому необходимо создать механизм, который позволит получившим медицинское образование лицам расширять свои компетенции посредством освоения дополнительных методов. Это повысило бы доступность здравоохранения для жителей Латвии.

В то же время увеличение количества обученных специалистов создало бы здоровую конкуренцию среди медиков, и в итоге выиграли бы все — и пациенты, и медицинские учреждения, и сами специалисты. Министр здравоохранения подчеркнул, что частично проблематику человеческих ресурсов в отрасли может решить и более тесное сотрудничество в рамках сети больниц, что позволило бы планировать работу не только в рамках одной больницы, но и целого региона.

"Предпринимателей в сфере здравоохранения я проинформировал о том, какой вижу качественную и эффективную систему здравоохранения в Латвии — она должна быть ориентированной на пациента и доступной. Чтобы целенаправленно двигаться к этому, одной из важнейших задач считаю приведение в порядок внутренних процессов отрасли и управления. Решающую роль в управлении процессами и повышении эффективности играют качественные данные, поэтому во внедрении цифрового здравоохранения мы должны двигаться вперед быстрыми шагами, создавая современное управление цифровым портфелем, чтобы обеспечить накопление данных только в электронном формате. Это позволит искоренить неэффективные процессы внутри системы и повысит доступность здравоохранения для пациентов", — сказал Абу Мери.

На встрече также обсуждались вопросы теневой экономики в здравоохранении и обеспечение здоровой конкуренции. Предприниматели подтвердили готовность обеспечить пациентам специфическое лечение высокого уровня и развивать частные клиники или участвовать в проектах частно-публичного партнерства в сфере здравоохранения.

Абу Мери подчеркнул в разговоре с предпринимателям, что еще одним его приоритетом на этом посту является повышение доступности медикаментов для населения путем пересмотра и расширения списка компенсируемых медикаментов, а также снижения цен на лекарства, чтобы латвийцам не приходилось платить за них больше, чем жителям Литвы и Эстонии, и при этом были доступны инновационные медикаменты, обеспечивающие эффективное лечение. Для этого министр уже начал переговоры со всеми сторонами — производителями, крупными торговыми компаниями и представителями аптек.

Министр здравоохранения планирует встречаться с комитетом здравоохранения Латвийской торгово-промышленной палаты регулярно.

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