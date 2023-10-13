В полдень в Лиепае на торжественном мероприятия в фундамент новой тюрьмы была заложена капсула. Строительство места заключения планируется завершить к сентябрю 2025 года, и это будет первая вновь построенная тюрьма в Латвии после восстановления независимости страны, сообщает портал lsm.lv.

Тюрьма будет возведена на расстоянии более пяти километров от центра Лиепаи, в более отдаленном месте по сравнению с предыдущей исторической тюрьмой, которая находится очень близко к центру города.

К тому же новая тюрьма будет значительно больше. Здесь одновременно смогут разместиться 1200 заключенных.

Новый тюремный комплекс Лиепаи будет состоять из шести различных зданий. Общая площадь территории — 305 116 квадратных метров, общая площадь помещений — около 37 400 квадратных метров (планируемая площадь помещений может еще уточняться при внесении изменений в строительный проекта).

По адресу нового тюремного комплекса, улица Алсунгас, 29, в пятницу, 13 октября, в полдень представители Лиепайского самоуправления и государственных учреждений собрались, чтобы заложить капсулу в фундамент нового тюремного комплекса Лиепаи.

Лиепайская тюрьма будет современной, и, как заявили должностные лица Министерства юстиции, в ней можно будет полноценно проводить социально-коррекционную работу с заключенными, а также обеспечить гораздо более безопасную, современную и упорядоченную среду для сотрудников места заключения.

Как уже сообщалось, 22 ноября 2022 года SIA Courthouse Agency и победитель тендера SIA Citrus Solutions подписали договор на проектирование, авторский надзор и строительные работы нового тюремного комплекса в Лиепае. Стоимость строительства тюрьмы составит почти 126 миллионов евро. Недавно было принято решение сократить объемы строительства двух зданий будущей Лиепайской тюрьмы — здания открытой тюрьмы и административного здания, а также территории вокруг зданий.

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