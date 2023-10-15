На исторической территории Большого кладбища 12 из примерно 2500 обследованных деревьев являются опасными и в целях безопасности их необходимо вырубить. Еще 50 деревьев требуют более детальной оценки экспертов. Возможно, какое-то из них все же удастся спасти, сообщили порталу Delfi в Rīgas Meži.

"Из соображений безопасности дюжину деревьев, которые засохли или опасно нависают, нужно обязательно спилить. Примерно полсотни деревьев нуждается в углубленной оценке. Возможно, часть кроны какого-то дерева можно сделать меньше или укрепить ветви, например, соединив их между собой. Таким образом, дерево будет защищено еще на несколько лет. Помимо этого в парке есть около тысячи деревьев, требующих небольшого ухода. По сути, это отпиливание одной или нескольких сухих ветвей", — пояснил арборист предприятия Гунтарс Мозульчикс.

По словам Мозульчикса, наибольшую опасность на Большом кладбище для посетителей представляют клены. "Это подтверждает и недавняя буря, которая безжалостно поломала деревья именно этого вида и их ветви", — отметил эксперт.

В результате бури 8 и 9 октября на Большом кладбище повалены или сломаны 25 деревьев. Ранее эксперты признали два из этих деревьев опасными. Из соображений безопасности территория временно закрыта для посетителей с воскресенья, 8 октября. Деревья и сломанные ветки продолжают падать на землю.

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