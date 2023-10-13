В Латвии за последние пять лет резко увеличилось число подростков, обращающихся к специалистам из-за несоответствия своего биологического и психологического пола. В течение последних десяти лет трем подросткам была назначена так называемая "блокировка пубертата", рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" детский психиатр, руководитель стационарной команды Центра здоровья детей и молодежи Детской клинической больницы Константин Павлов.

По оценкам эксперта, в Латвии примерно полтора процента подростков испытывают жалобы на несоответствие пола.

"Впрочем, у подавляющего большинства такая идентичность появляется к совешеннолетню. И они пропадают из поля зрения специалистов", — отметил специалист.

Павлов подчеркнул, что операции по смене пола для подростков в Латвии не только не проводятся, но в нынешней ситуации они вообще невозможны. Лишь в крайнем случае, происходит и блокировка пубертата – кратковременное замедление полового созревания.

"Оно обратимо. С целью уменьшить дистресс, когда молодой человек суицидален. Такая терапия может помочь снизить суицидальное поведение и спасти жизнь. Это непростой процесс, обычно – череда изнурительных врачебных консилиумов. Поэтому всего только три подростка получили блокировку. И только один из них– гормональную терапию с той же целью – спасти его.

Когда все, что мы предпринимали до этого, не увенчалось успехом", — указал психиатр.

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