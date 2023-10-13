Государственная служба охраны окружающей среды (VDD) провела 120 проверок в рамках ежегодной кампании по контролю за автосервисами. По итогам рейдов выяснилось, что договоры об утилизации опасных отходов не заключили 77% автосервисов, а еще 55% — даже о вывозе обычного мусора.

Инспекторы VDD собрали образцы почвы в местах хранения списанных с учета транспортных средств. Образцы будут лабораторно исследованы на содержание тяжелых металлов — хрома (Cr), свинца (Pb), никеля (Ni), кадмия (Cd), а также нефтепродуктов.

Как показывают результаты кампании, нарушения были обнаружены на каждом третьем объекте. По итогам 59% проведенных проверок было установлено, что изношенные транспортные средства не хранятся на непроницаемом для загрязняющих веществ покрытии, не обеспечивается сбор и очистка сточных вод с места хранения изношенных транспортных средств. Несоблюдаются и другие экологические требования, которые могут привести к загрязнению окружающей территории, отмечают в VDD.

Всего за 2022 год в Латвии была зарегистрирована ~61 000 списанных легковых автомобилей, из них только 30% или ~18 000 были официально зарегистрированы на утилизацию в базе данных компании Auto pārstrāde.

В VDD отмечают, что снятие изношенного транспортного средства с учета в CSDD не освобождает от дальнейшей ответственности. Утилизировать списанное транспортное средство можно только легальным путем, получив соответствующее разрешение. Информация о выданных разрешениях доступна в реестре публичных данных VDD: http://registri.vvd.gov.lv/.

В случаях, когда есть обоснованные подозрения в недобросовестном поведении по отношению к окружающей среде в каком-либо из автосервисов, VDD призывает граждан сообщить об этом по телефону +371 26338800 или используя мобильное приложение Environment SOS.

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