Социальные сети и технологии развиваются быстрее, чем когда-либо, и со временем потребуют различных навыков, чтобы уметь отличать реальную информацию от ложной, заявил во время конференции Emerging trends in social media директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Он подчеркнул, что социальные медиа и сети всегда развивались быстро, но в последние годы изменения стали еще более стремительными, в частности, благодаря развитию искусственного интеллекта, который способен создавать различные виды контента.

Социальные сети очень важны для формирования общественного мнения, например, что бы ни происходило в Украине или Израиле, общество обращается за информацией к соцсетям, поэтому в ближайшие годы навыки работы с ними должны измениться, чтобы уметь отличать реальную информацию от ложной или сгенерированного контента.

Конференция Emerging trends in social media организована Центром передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций. Ее цель — определить влияние социальных сетей на общество и выявить будущие проблемы.

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