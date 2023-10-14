В Риге в пешеходном тоннеле под железной дорогой на улице Дзирнаву обнаружились исторические ценности: кованые перила и ценная терракотовая плитка. Часть этого культурного наследия уже успели уничтожить строители Rail Baltica. О том, что в одном из старейших рижских тоннелей есть ценные элементы, Управление национального культурного наследия узнало от бдительных граждан, сообщает корреспондент Rus.LSM.lv Даниил Смирнов.

Cеверная часть тоннеля под железной дорогой на улице Дзирнаву обследовала специальная комиссия. Она установила, что в этом тоннеле есть немало исторических ценностей, которые придется сохранить. Например, кованые перила производства 1914 года. Или терракотовая плитка как на полу, так и на стенах — она произведена товариществом барона Эдуарда Бергенгейма в Харькове.

Сам тоннель — это одна из первых железобетонных конструкций в Латвии, проекта строительных инженеров Верховского, Келдыша и Трамдаха.

Уже после начало строительных работ, когда часть тоннеля была снесена, Управление национального культурного наследия отправило распоряжение строителям сохранить культурные ценности, говорит руководитель его рижского регионального отдела Иева Марта:

«Это означает бережный демонтаж. И решение, которое мы можем согласовать — это бережно снять элементы и разместить в каком-то другом месте».

Как результат — утеряна часть плитки, которая была на полу и на стенах.

"Технически снять ее, не сломав, невозможно. Даже в то время технология была достаточно хорошая и она качественно приклеена", — пояснил исполнительный директор BERERIX Аболтиньш-Аболиньш.

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