В Латвии14.10.2023 20:27:18Фото: дождливая и солнечная осенняя суббота в Риге DelfiФото: Kārlis Dambrāns, DELFIФотограф Delfi Карлис Дамбранс запечатлел осеннюю погоду в Риге.В субботу в столице дождь чередовался с солнцем.Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.