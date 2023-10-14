Фото: Kārlis Dambrāns, DELFI
Фотограф Delfi Карлис Дамбранс запечатлел осеннюю погоду в Риге.
В субботу в столице дождь чередовался с солнцем.
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