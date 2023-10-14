Около 300 человек в субботу вечером у памятника Свободы почтили память погибших в Израиле от рук террористической организации ХАМАС, сообщили в Государственной полиции.
Напомним, что в субботу с 20.00 всех желающих приглашали собраться у Памятника Свободы, чтобы почтить память погибших и выразить свое несогласие с продолжающейся войной в Израиле и поддержать людей и народ Израиля в это трудное время.
Пару дней назад в доме Рижского еврейского общества прошла акция солидарности в поддержку Израиля. В мероприятии принял участие президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он сказал, что "у нас есть обязанность поддержать народ и государство Израиль".
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.