14 октября состоялся девятый всемирный диктант по латышскому языку. Диктант получился международным мероприятием: участие в нем приняли более 1500 человек из 17 стран, сообщили LETA организаторы.

В этом году 1024 человека диктант по латышскому языку писали очно, около 490 — удаленно.

Более точное число решивших проверить свои знания латышского языка станет известно в ближайшие месяцы, когда будут исправлены все поданные работы.

Организаторы отмечают, что по сравнению с прошлым годом выросло число участников, которые писали диктант очно, а участников на "удаленке" стало меньше.

В этом году диктовали текст примерно на 300 слов, написанный специально для этого мероприятия писателем, автором романа "Вкус свинца" (Svina garša) Марисом Берзиньшем. Зачитывала его актриса Латвийского национального театра Агнесе Будовска.

Текст на соответствие нормам латышского языка проверила и утвердила Байба Саулите из Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета.

Цель мероприятия — развитие навыка письма на латышском, воспитание уважения к этому языку, создание более тесных связей с диаспорой и др.

При проверке работ оценки ставить не будут, но отметят орфографические и пунктуационные ошибки, чтобы каждый мог проверить свои знания.

В прошлом году всемирный диктант по латышскому языку состоялся 15 октября - в День государственного языка. В нем приняли участие 2000 участников из 29 стран, из них 375 человек писали диктант очно, а остальные - онлайн.

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