Адажский и Кекавский края планируют обустроить парки отдыха, сообщает агентство LETA.

Кекавское самоуправление объявило публичное обсуждение плана по благоустройству яблоневого сада в Кекаве, на ул. Сколас, 1, где планируется создать парк отдыха.

По информации на сайте муниципалитета, предусмотрено благоустроить территорию на площади более одного гектара.

При благоустройстве территории планируется создать три зоны - буферную, открытую и активную зону. В буферной зоне может находиться обновленный яблоневый сад, в открытой зоне - открытый зеленый газон для массовых мероприятий, а в активной - площадка для активного отдыха.

Публичные обсуждения продлятся до 31 октября, а дискуссия по эскизу запланирована на 26 октября в 18:00 на онлайн-платформе "Zoom".

Цель предварительного исследования - подготовить заявку на проект для получения поддержки фондов Евросоюза на развитие публичного внешнего пространства.

Заявку на эту поддержку ЕС планирует подать и самоуправление Адажского края.

Задуманный в Адажи объект публичного пространства - зеленая территория между зданием Адажского культурного центра, улицей Гауяс, дамбой Гауи и улицей Смилгу.

Жителям края предложено высказать мнение о том, что было бы ценно и полезно для благоустройства этого открытого пространства с целью создания нового сквера - Сквера молодоженов. Он соединил бы автостоянку с культурным центром, при этом были бы созданы места для отдыха небольших компаний и некрупных мероприятий с возможностью наблюдать за городской суетой с расстояния, запланирована также стоянка для средств микромобильности.

Самоуправление Адажского края планирует выяснить мнение жителей о том, необходимо ли расширить автостоянку, обустроить пешеходные дорожки с мощеным покрытием, установить праздничную беседку, создать площадку для наружных мероприятий и установить освещение паркового типа.

Кроме того, самоуправление хочет узнать, в каких мероприятиях и событиях на территории нового сквера жители Адажи хотели бы участвовать, а также какие объекты среды или искусства хотели бы видеть в этом месте.

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