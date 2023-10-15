Согласно информации на сайте Министерства культуры, планируется в течение трех лет потратить 130 419 евро на содействие изучению и развитию профессиональных литературно-писательских традиций в Латвии.

В объявленном конкурсе Минкульт ищет претендента, который обязуется способствовать изучению и развитию латвийской традиции профессионального литературного письма в нескольких литературных жанрах, предоставив программу обучения литературному письму. Программа будет реализована в Риге и еще как минимум в двух регионах Латвии.

Победителю конкурса предстоит проводить регулярные творческие мастер-классы по развитию и совершенствованию литературно-письменных навыков в стихах, прозе, драматургии и других жанрах. Также необходимо будет проводить регулярные семинары по истории и теории латышской и зарубежной литературы.

Будут предоставляться индивидуальные постоянные консультации по изучению литературной традиции и практики литературного письма. Для реализации многогранной программы обучения литературному письму необходимо будет привлечь профессиональных латвийских и иностранных преподавателей.

Победитель конкурса должен будет обеспечить сотрудничество с литературными организациями стран Балтии для изучения их литературных традиций. Необходимо будет обеспечить привлечение молодых писателей к переводу и созданию интерпретаций латышских литературных произведений и к литературной критике. Также следует продвигать публикации латвийских литераторов, в том числе молодых литераторов и литераторов из числа меньшинств, в культурных периодических изданиях и порталах.

Победитель конкурса должен будет поощрять участие латвийских писателей, в том числе молодых, в важных литературных мероприятиях, чтениях и других мероприятиях литературной индустрии, включая устройство литературных памятников и обновление наследия.

Заявки необходимо подать до 13 ноября 17:15, вручив их лично или отправив по почте, или отправив в электронном виде на адрес электронной почты pasts@km.gov.lv, подписав надежной электронной подписью.

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